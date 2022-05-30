***YAT* *KMPUR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YAT******KMPUR******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KMPUR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın PaydaşlarımızKimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 29,00 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde ve Kurumumuz eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 28.04.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 27.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033261BIST