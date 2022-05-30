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***YAT* *KMPUR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.05.2022 11:28
***YAT* *KMPUR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YAT******KMPUR******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

     Sayın Paydaşlarımız
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 29,00 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde ve Kurumumuz eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 28.04.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 27.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033261


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EGEPO 9,46 12.005.171 % 10,00  
MZHLD 66,60 17.168.161 % 9,99  
CASA 125,90 636.550 % 9,96  
ALMAD 2,98 1.553.474 % 9,96  
SNKRN 35,10 1.282.765 % 9,96  
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Euro 17,6383 17,6620 % 1,45  
Sterlin 20,6376 20,7411 % 1,21  
Frank 17,0443 17,1470 % 1,19  
Riyal 4,3558 4,3776 % 1,21  
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11:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 5,41  
Altın Gr. 980 980 14,65  
Cumhuriyet 6.457 6.555 -12,00  
Tam 6.459 6.620 30,34  
Yarım 3.122 3.202 14,67  
Çeyrek 1.566 1.601 7,34  
Gümüş.Ons 22,11 22,15 0,01  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,14  
B. Petrol 116 116 0,92  
Seans Raporu 11:45
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