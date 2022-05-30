***YAT* *KMPUR* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.05.2022 11:28
***YAT******KMPUR******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sayın Paydaşlarımız
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 20-21-22 Nisan 2022 tarihlerinde 29,00 TL birim fiyat ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde ve Kurumumuz eşliderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla talep toplanarak halka arz edilen payları, 28.04.2022 tarihinden itibaren Borsa'da işlem görmeye başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için belirlenen 30 günlük süre 27.05.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren geçen 30 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033261
BIST
11:452.499
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 60,28
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:4516,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2008
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3946
En Düşük
16,2359
11:4517,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2532
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6620
En Düşük
17,4021
11:45980,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 14,77
|Açılış
|: 980,05
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:45
|EGEPO
|9,46
|12.005.171
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.168.161
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,04
|4.270.000
|% -7,37
|
|KRTEK
|16,47
|8.893.179
|% -3,74
|
|ATSYH
|28,00
|286.076
|% -3,45
|
|DAGHL
|27,64
|2.808.585
|% -3,02
|
|THYAO
|49,02
|3.500.790.001
|% 8,88
|
|SISE
|20,96
|1.086.391.165
|% 2,75
|
|KARSN
|7,06
|939.093.287
|% 2,77
|
|SAHOL
|21,02
|800.290.701
|% 3,44
|
|EREGL
|33,50
|707.314.303
|% 1,89
|
|KARSN
|7,06
|939.093.287
|% 2,77
|
|DOHOL
|3,90
|368.144.026
|% 2,36
|
|THYAO
|49,02
|3.500.790.001
|% 8,88
|
|SKBNK
|1,25
|85.675.014
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,63
|168.104.828
|% 1,94
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3856
|16,3919
|% 1,24
|
|Euro
|17,6383
|17,6620
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,6376
|20,7411
|% 1,21
|
|Frank
|17,0443
|17,1470
|% 1,19
|
|Riyal
|4,3558
|4,3776
|% 1,21
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,41
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,65
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.459
|6.620
|30,34
|
|Yarım
|3.122
|3.202
|14,67
|
|Çeyrek
|1.566
|1.601
|7,34
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,92
|
Seans Raporu
11:45
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