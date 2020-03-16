***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.03.2020 18:06
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/03/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16/03/2020
ALIM
2780.00
12621,38
16/03/2020
SATIM
1773.00
8154,31
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829492
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,0864
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
18:057,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1077
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
18:05307,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -4,09
|Açılış
|: 307,30
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.049.475
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|287.390
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.196.446
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.037.725
|% 0,49
|
|AKFGY
|2,07
|1.535.295
|% -10,00
|
|ALCAR
|34,20
|1.712.945
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|10.054.194
|% -10,00
|
|ANACM
|2,52
|12.132.623
|% -10,00
|
|BURVA
|11,61
|125.268
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.235.318
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.841.245
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|255.446.603
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.233.218
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|726.962.814
|% -9,96
|
|GARAN
|8,18
|697.618.048
|% -9,21
|
|IHLGM
|0,86
|72.587.979
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8640
|7,9034
|% 1,50
|
|Frank
|6,7352
|6,7758
|% 1,65
|
|Riyal
|1,7047
|1,7132
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-40,26
|
|Altın Gr.
|306
|306
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,86
|12,90
|-1,84
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,69
|-0,31
|
|B. Petrol
|30,87
|30,87
|-2,98
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