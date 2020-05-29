***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.05.2020 18:14
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/05/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29/05/2020
ALIM
250.00
1437,50
29/05/2020
SATIM
250.00
1470,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847764
BIST
18:05105.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 160,71
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
18:056,8209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
18:057,5870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
18:05380,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 3,90
|Açılış
|: 380,33
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.906.858
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.384.539
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.666.024
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.724
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,10
|226.727
|% -10,00
|
|TUKAS
|8,55
|707.169.753
|% -10,00
|
|TKURU
|13,70
|149.481
|% -9,99
|
|RTALB
|22,70
|5.538.777
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|1.066.196
|% -9,97
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|THYAO
|12,60
|1.027.412.917
|% -0,63
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|TSPOR
|5,71
|716.287.224
|% 6,33
|
|YKBNK
|2,32
|1.191.798.269
|% 4,50
|
|GSRAY
|3,39
|812.680.343
|% 9,71
|
|EKGYO
|1,47
|347.586.563
|% 2,08
|
|TSKB
|1,10
|245.811.358
|% 4,76
|
|GARAN
|7,85
|1.729.666.002
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3838
|8,4258
|% 0,18
|
|Frank
|7,0675
|7,1100
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8109
|1,8200
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|15,82
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.503
|29,20
|
|Tam
|2.545
|2.572
|22,40
|
|Yarım
|1.242
|1.255
|14,70
|
|Çeyrek
|621
|628
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,58
|35,58
|-0,45
|