***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.06.2020 18:44
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/06/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26/06/2020
ALIM
250.00
1477,50
26/06/2020
SATIM
250.00
1495,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853187
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,65
|Açılış
|: 389,40
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4314
|8,4737
|% -0,66
|
|Frank
|7,2024
|7,2458
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|3,15
|
|Altın Gr.
|389
|390
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.544
|3,30
|
|Tam
|2.598
|2.610
|3,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,73
|40,73
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de