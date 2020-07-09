***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.07.2020 18:14
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09/07/2020
ALIM
750.00
4467,50
09/07/2020
SATIM
250.00
1515,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858470
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0092
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,08
|Açılış
|: 397,83
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6337
|8,6770
|% 0,13
|
|Frank
|7,2730
|7,3168
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|397
|398
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.582
|2.604
|-1,10
|
|Tam
|2.658
|2.672
|-1,10
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,60
|
|Çeyrek
|646
|654
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
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