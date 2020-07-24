***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.07.2020 20:07
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24/07/2020
ALIM
1750.00
10525,00
24/07/2020
SATIM
1750,00
10637,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861801
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9773
En Düşük
7,9191
18:05418,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,45
|Açılış
|: 418,67
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7315
|8,7753
|% 0,48
|
|Frank
|7,3916
|7,4362
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|14,27
|
|Altın Gr.
|419
|419
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.749
|25,80
|
|Tam
|2.808
|2.828
|32,80
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|13,00
|
|Çeyrek
|684
|691
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,77
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|0,03
|
|B. Petrol
|43,27
|43,27
|-0,06
|
Seans Raporu
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