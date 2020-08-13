***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.08.2020 19:14
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13/08/2020
ALIM
1791.00
9556,40
13/08/2020
SATIM
2000,00
10770,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868820
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0351
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,53
|Açılış
|: 458,46
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3289
|7,3368
|% 0,04
|
|Euro
|8,6652
|8,6769
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5628
|9,6107
|% 0,37
|
|Frank
|8,0267
|8,0750
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9491
|1,9589
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|31,15
|
|Altın Gr.
|458
|459
|6,51
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,79
|1,27
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|-0,35
|