***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.08.2020 18:07
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26/08/2020
ALIM
3000.00
17211.00
26/08/2020
SATIM
2700.00
15543.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871292
BIST
17:581.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,76
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:587,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:588,7350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:58460,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 460,18
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|15,73
|3.483.498
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.572.131
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.368
|% 10,00
|
|DMSAS
|5,94
|87.778.269
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|NIBAS
|14,70
|2.097.285
|% -8,70
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,06
|29.004.800
|% -6,02
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|DGGYO
|12,74
|114.623.348
|% -5,91
|
|SISE
|6,25
|2.341.040.811
|% 4,52
|
|PETKM
|4,04
|1.115.782.611
|% -1,70
|
|GARAN
|6,86
|989.951.317
|% 1,33
|
|GUSGR
|6,52
|906.174.887
|% 4,65
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|SISE
|6,25
|2.341.040.811
|% 4,52
|
|PETKM
|4,04
|1.115.782.611
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,06
|468.638.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|371.384.872
|% -1,06
|
|TRKCM
|4,09
|772.419.943
|% 3,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3903
|% 0,00
|
|Euro
|8,7239
|8,7350
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,7168
|9,7656
|% 0,22
|
|Frank
|8,0975
|8,1462
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9638
|1,9736
|% -0,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|8,42
|
|Altın Gr.
|461
|462
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,11
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|