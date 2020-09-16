***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.09.2020 18:05
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/09/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
9858,68
16/09/2020
SATIM
1469.00
9958,68
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875318
BIST
17:551.108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.105
17:557,5077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0178
|Açılış
|: 7,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5080
En Düşük
7,4774
17:558,8914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0158
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8650
|
8,9058
En Düşük
8,8600
17:55473,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,84
|Açılış
|: 473,63
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
476,00
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler17:55
|KARTN
|738,40
|136.668.385
|% 10,00
|
|ETYAT
|2,31
|54.322.307
|% 10,00
|
|KAPLM
|11,33
|15.071.672
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,44
|10.786.261
|% 10,00
|
|IDEAS
|6,60
|5.952.975
|% 10,00
|
|TDGYO
|7,39
|27.046.990
|% -9,99
|
|LKMNH
|12,02
|36.570.873
|% -9,96
|
|NUGYO
|9,43
|90.673.947
|% -9,93
|
|KENT
|430,00
|3.066.862
|% -9,85
|
|FENER
|31,06
|272.941.858
|% -8,75
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|SASA
|17,02
|748.385.450
|% 4,61
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|SISE
|6,38
|515.857.659
|% 0,47
|
|AVOD
|4,04
|390.846.915
|% 9,78
|
|KRDMD
|3,19
|1.008.632.992
|% 2,57
|
|IHLAS
|1,09
|245.447.490
|% 3,81
|
|PETKM
|4,35
|674.535.734
|% -1,14
|
|EKGYO
|1,79
|237.760.352
|% -1,10
|
|CEMAS
|1,65
|186.082.901
|% 5,10
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5052
|7,5077
|% 0,24
|
|Euro
|8,8871
|8,8914
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7100
|9,7587
|% 0,85
|
|Frank
|8,2188
|8,2683
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9927
|2,0027
|% 0,07
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|12,73
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.134
|3.182
|19,00
|
|Tam
|3.119
|3.197
|17,51
|
|Yarım
|1.508
|1.546
|8,48
|
|Çeyrek
|756
|773
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,03
|
|B. Petrol
|41,60
|41,60
|1,07
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59RYSAS
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.78 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 500, 069 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 18 kaybederek (% -0.34 ) 1, 238
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, SASA, PETKM
-
17:58XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 10, 212.00 milyon TL de
-
17:57KRDMA
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 442, 928 adet işlem