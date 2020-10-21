***YAT* *SANFM* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2020 18:09
***YAT******SANFM******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2020 TARİHLİ SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PİYASA YAPICILIK İŞLEMLERİ
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz SANİFOAM ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21/10/2020
ALIM
5075.00
54032,79
21/10/2020
SATIM
7341.00
77900,12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882880
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0601
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8039
18:059,2790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0208
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2646
18:05483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,74
|Açılış
|: 483,98
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|16.680
|% 9,95
|
|ALMAD
|3,17
|8.220.249
|% 9,69
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|DERAS
|8,60
|5.956.772
|% 0,12
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|DNISI
|12,05
|13.799.950
|% -4,06
|
|IDEAS
|12,40
|2.383.913
|% -2,97
|
|PAPIL
|17,90
|34.476.856
|% -2,93
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|ARDYZ
|38,60
|42.804.851
|% -2,28
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|OYAKC
|8,45
|154.390.259
|% -0,94
|
|ESEN
|19,99
|133.021.118
|% 9,96
|
|CEOEM
|7,98
|24.803.668
|% -9,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8022
|7,8058
|% -0,76
|
|Euro
|9,2681
|9,2790
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,2334
|10,2847
|% 0,81
|
|Frank
|8,6009
|8,6527
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|19,88
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,07
|
|B. Petrol
|41,91
|41,91
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem