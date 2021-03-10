***YAT* *TSGYO* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***YAT******TSGYO******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [TSGYO]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar10/03/2021 Tarihinde Şirketimiz Portföyünde bulunan TSGYO payları ile ilgili olarak 5.55-5.75 fiyat aralığından 176,117 adet satış işlemi kurumumuz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte TSGYO hisse senedi sermayesindeki paylarımızın oranı 10/03/2021 tarihi itibariyle %0.39' dur. İşlemler ile ilgili detaylı tablo ekte belirtilmiştir.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916953BIST