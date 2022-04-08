***YAT* *TSKB* *GEDIK* *TSK* *SUWEN* *YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***YAT******TSKB******GEDIK******TSK******SUWEN******YFMEN*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [GEDIK, SUWEN, YAT, YFMEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSuwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.'nin SPK tarafından onaylanan izahnamesinin 1. kısmı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018714BIST