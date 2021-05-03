***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarih ve 2430 sayılı kararı ile 525.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onaylı ik aşamada verilen Borçlanma İhraç Limiti 345,000,000 TL olup , bu İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934017BIST