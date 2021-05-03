***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.05.2021 10:21
***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.03.2021 tarih ve 2430 sayılı kararı ile 525.000.000.- TL ihraç limit tavanı başvurumuz SPK tarafından 29.04.2021 tarih ve 23/682 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK onaylı ik aşamada verilen Borçlanma İhraç Limiti 345,000,000 TL olup , bu İhraç belgesi ve Bilgi formu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934017
BIST
10:321.407
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|: 1.400
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En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MRSHL
|271,70
|1.180.537
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|7.048.514
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|5.674.750
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|7.394.484
|% 9,97
|
|TACTR
|28,92
|220.717
|% 9,96
|
|KRTEK
|10,53
|5.081.986
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,94
|536.420
|% -9,99
|
|VAKFN
|23,66
|73.451.940
|% -9,97
|
|ATLAS
|1,67
|4.729.524
|% -7,22
|
|PETUN
|21,80
|9.586.457
|% -6,44
|
|THYAO
|12,49
|205.597.185
|% 2,13
|
|SISE
|7,65
|175.468.404
|% 1,86
|
|BIOEN
|18,22
|166.140.904
|% 2,30
|
|SASA
|36,74
|127.209.816
|% 2,63
|
|KOZAL
|112,60
|119.797.745
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,12
|95.321.456
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|44.940.572
|% 1,10
|
|SISE
|7,65
|175.468.404
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,11
|19.210.467
|% 1,83
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|THYAO
|12,49
|205.597.185
|% 2,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3001
|8,3066
|% 0,38
|
|Euro
|9,9982
|10,0106
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4338
|11,4912
|% 0,29
|
|Frank
|9,0370
|9,0914
|% 0,12
|
|Riyal
|2,2030
|2,2141
|% 0,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.779
|9,94
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,05
|
|B. Petrol
|66,44
|66,44
|-0,32
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