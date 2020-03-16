***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:53
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829255
BIST
12:4389.537
En Yüksek
|Değişim
|: -6,35%
|| -6.068,09
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
12:436,3749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0454
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:437,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1058
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:43312,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,05
|Açılış
|: 312,44
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|8.090.687
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,87
|40.103.942
|% 5,13
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|MAVI
|37,80
|2.172.753
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,07
|712.863
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|149.286
|% -10,00
|
|TATGD
|5,13
|5.605.300
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|8.455.178
|% -10,00
|
|ASELS
|23,52
|319.752.246
|% -7,62
|
|THYAO
|8,50
|257.978.033
|% -7,00
|
|GARAN
|8,36
|244.942.253
|% -7,21
|
|ECILC
|3,77
|131.067.408
|% -7,14
|
|YKBNK
|2,10
|90.326.542
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,88
|47.126.842
|% -7,37
|
|ODAS
|1,27
|64.869.074
|% -7,97
|
|YKBNK
|2,10
|90.326.542
|% -4,98
|
|EKGYO
|1,16
|47.955.605
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,50
|20.612.868
|% -7,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8107
|7,8499
|% 0,81
|
|Frank
|6,7408
|6,7814
|% 1,73
|
|Riyal
|1,6944
|1,7029
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,22
|
|Altın Gr.
|312
|313
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.081
|2.134
|10,61
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|5,13
|
|Çeyrek
|504
|516
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|13,15
|13,20
|-1,55
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,67
|-0,33
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|