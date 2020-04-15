***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:47
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838155
BIST
14:3496.584
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -1.965,80
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
14:346,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0682
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8853
En Düşük
6,8079
14:347,5147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5154
En Düşük
7,4578
14:34380,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,91
|Açılış
|: 380,41
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
381,41
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|SANFM
|7,92
|12.362.808
|% 10,00
|
|VKING
|4,62
|6.113.622
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.794.103
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|225.635
|% 9,91
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|80.261.153
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|TACTR
|2,76
|291.330
|% -9,80
|
|SNGYO
|1,11
|23.960.565
|% -9,76
|
|THYAO
|10,68
|1.853.828.693
|% -2,02
|
|PGSUS
|59,85
|1.511.207.912
|% -2,84
|
|ASELS
|26,44
|1.376.383.386
|% -3,08
|
|GARAN
|8,36
|688.173.455
|% -2,56
|
|TSPOR
|5,46
|577.319.741
|% 5,00
|
|THYAO
|10,68
|1.853.828.693
|% -2,02
|
|YKBNK
|1,97
|279.267.787
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,53
|202.054.669
|% 4,08
|
|IHLGM
|1,04
|128.475.156
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|69.849.613
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5703
|8,6133
|% -0,12
|
|Frank
|7,0922
|7,1349
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-6,29
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|13,40
|
|Tam
|2.500
|2.566
|13,80
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|6,70
|
|Çeyrek
|610
|625
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,55
|15,59
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,50
|28,50
|-1,10
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