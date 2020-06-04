***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 10:03
[YATAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848954
BIST
12:45109.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 285,64
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.738
En Düşük
108.779
12:456,7684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0370
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
12:457,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0056
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,5879
En Düşük
7,5332
12:45371,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,60
|Açılış
|: 371,55
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
371,87
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|39.476
|% 10,00
|
|MNDRS
|2,55
|205.363.693
|% 9,91
|
|EGCEY
|1,01
|459.194
|% 9,78
|
|TKURU
|19,18
|281.855
|% 9,73
|
|EGCYH
|0,68
|311.465
|% 9,68
|
|EKIZ
|6,39
|591.458
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.120.849
|% -9,99
|
|FRIGO
|16,14
|583.025
|% -9,98
|
|YONGA
|27,08
|137.729
|% -9,97
|
|TSPOR
|4,98
|34.383.175
|% -9,95
|
|THYAO
|12,66
|620.509.149
|% 1,04
|
|PETKM
|3,76
|505.986.402
|% 2,45
|
|GARAN
|8,17
|477.993.276
|% -0,61
|
|ASELS
|31,40
|290.788.093
|% -1,13
|
|TRGYO
|3,04
|255.918.993
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,65
|236.698.044
|% -0,60
|
|PETKM
|3,76
|505.986.402
|% 2,45
|
|TSKB
|1,15
|129.248.291
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,32
|123.956.795
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,37
|126.645.687
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4429
|8,4852
|% -0,07
|
|Frank
|7,0189
|7,0612
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7970
|1,8061
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|8,19
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,51
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.443
|16,90
|
|Tam
|2.483
|2.514
|17,40
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,26
|39,26
|-0,53
|