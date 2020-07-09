***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:15
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858111
BIST
11:43118.307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -405,02
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
11:436,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:437,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0141
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:43400,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,85
|Açılış
|: 400,77
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,96
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.848.744
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.322.667
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|26.368.922
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|8.008.439
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|42.379.590
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|8.612.992
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.414.429
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.680.005
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,75
|3.201.563
|% -9,14
|
|THYAO
|11,75
|1.137.000.352
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,25
|672.344.227
|% -1,32
|
|SISE
|6,49
|593.368.380
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,24
|533.489.697
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,59
|500.814.373
|% 6,50
|
|EKGYO
|2,25
|672.344.227
|% -1,32
|
|KRDMD
|3,24
|533.489.697
|% -0,92
|
|TRKCM
|4,59
|500.814.373
|% 6,50
|
|THYAO
|11,75
|1.137.000.352
|% 3,89
|
|CEMAS
|1,61
|152.194.344
|% -6,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6496
|8,6930
|% 0,31
|
|Frank
|7,2926
|7,3365
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,17
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|