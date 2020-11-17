***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:21
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888818
BIST
11:401.280
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -12,92
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.275
11:407,7391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
11:409,1910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
11:40470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 2,85
|Açılış
|: 470,83
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YESIL
|48,28
|15.137.719
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|44.524.567
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,86
|23.692.487
|% 9,17
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,75
|1.485.535.422
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,31
|542.377.969
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,91
|511.445.683
|% 1,06
|
|THYAO
|11,60
|378.986.956
|% -1,53
|
|AKBNK
|6,14
|363.833.827
|% -2,69
|
|EKGYO
|1,91
|511.445.683
|% 1,06
|
|GARAN
|8,75
|1.485.535.422
|% -2,23
|
|KRDMD
|4,31
|542.377.969
|% -1,60
|
|YKBNK
|2,80
|345.317.718
|% -2,10
|
|SKBNK
|1,49
|126.062.134
|% -1,97
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7357
|7,7402
|% 0,43
|
|Euro
|9,1843
|9,1902
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1917
|10,2428
|% 0,47
|
|Frank
|8,4532
|8,5041
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0569
|2,0673
|% 0,35
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|3,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,52
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|5,00
|
|Tam
|3.110
|3.189
|4,69
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|2,27
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,13
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,00
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|
Seans Raporu
11:38
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11:52KLGYO
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 93 kaybederek (% -1.11 ) 1, 423
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11:50
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, GARAN, TRKCM
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11:50XU100
Endeks 1, 280 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 9, 493.00 milyon TL de