***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 16:38
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YATAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897154
BIST
17:191.484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,25
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:197,4250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:199,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0271
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
17:19465,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,40
|Açılış
|: 465,20
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|DOBUR
|23,32
|2.701.992
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.495.002
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.409.072
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.840.232
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.596.886
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,40
|3.244.883.254
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.441.785
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.893.391.608
|% 5,22
|
|GARAN
|10,09
|1.759.602.392
|% -2,23
|
|KOZAL
|104,80
|1.640.902.819
|% -1,41
|
|EKGYO
|2,40
|3.244.883.254
|% 2,13
|
|PETKM
|5,24
|1.893.391.608
|% 5,22
|
|KARSN
|3,62
|1.051.200.099
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,04
|788.044.359
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,73
|728.800.647
|% -2,15
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4217
|7,4250
|% 0,04
|
|Euro
|9,1052
|9,1205
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0509
|10,1013
|% 0,16
|
|Frank
|8,4032
|8,4538
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9732
|1,9831
|% 0,07
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,57
|
|Cumhuriyet
|3.077
|3.123
|29,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
Seans Raporu
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