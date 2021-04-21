***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:25
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930031
BIST
15:411.340
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -25,03
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:418,1768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0696
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:419,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:41469,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,87
|Açılış
|: 469,70
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:41
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.668.895
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.657.580
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|KARTN
|48,06
|18.376.131
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.158.632
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|OSMEN
|24,70
|923.518
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.313.662
|% -9,98
|
|PETKM
|6,43
|799.005.732
|% -2,13
|
|EREGL
|18,23
|781.343.502
|% 0,00
|
|GARAN
|6,97
|751.713.776
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,03
|473.421.820
|% -2,36
|
|THYAO
|10,89
|359.843.479
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,07
|319.976.868
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|799.005.732
|% -2,13
|
|GARAN
|6,97
|751.713.776
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.292.457
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|150.182.055
|% -1,09
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1741
|8,1768
|% 0,86
|
|Euro
|9,8336
|9,8428
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,3501
|11,4070
|% 0,71
|
|Frank
|8,8743
|8,9278
|% 0,60
|
|Riyal
|2,1746
|2,1855
|% 0,88
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|6,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-1,46
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Seans Raporu
15:41
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