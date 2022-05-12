***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:50
***YATAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YATAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029632
BIST
11:522.387
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -66,48
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.385
11:5215,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0877
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
11:5216,1713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0373
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:52914,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,38
|Açılış
|: 914,01
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,78
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:52
|GLBMD
|7,15
|10.471.385
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.753.352
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|15.375.780
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,85
|54.722.140
|% 9,42
|
|IHAAS
|23,40
|2.058.496
|% 7,34
|
|LIDFA
|6,21
|491.459
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|60.109.655
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|709.984
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.536.437
|% -9,95
|
|DENGE
|1,78
|6.654.627
|% -7,29
|
|THYAO
|41,30
|1.452.916.634
|% -2,13
|
|SISE
|19,44
|1.005.400.147
|% -2,61
|
|KRDMD
|15,93
|943.454.204
|% -4,44
|
|SAHOL
|19,45
|694.348.724
|% -3,52
|
|EREGL
|32,82
|673.976.952
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,70
|363.656.206
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,59
|437.363.139
|% -2,34
|
|DOHOL
|3,57
|234.033.725
|% -2,19
|
|ODAS
|2,33
|149.108.031
|% -4,90
|
|KRDMD
|15,93
|943.454.204
|% -4,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3856
|15,3896
|% 0,57
|
|Euro
|16,1295
|16,1713
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,7039
|18,7977
|% 0,08
|
|Frank
|15,3794
|15,4721
|% 0,29
|
|Riyal
|4,0902
|4,1107
|% 0,55
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-4,60
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,43
|
Seans Raporu
11:52
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