***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.06.2020 15:54
***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YATAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pictet Asset Management Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848783
BIST
17:10108.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 841,68
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:106,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:107,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0708
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:10368,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,50
|Açılış
|: 368,63
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
368,57
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|84,15
|20.788.560
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|73.903.350
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|INTEM
|10,82
|19.493.521
|% 9,96
|
|PARSN
|18,81
|79.236.246
|% 9,94
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.327.069
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.631.306
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GUBRF
|24,54
|200.083.267
|% -5,90
|
|GARAN
|8,18
|1.263.893.655
|% 1,49
|
|ASELS
|32,04
|890.033.434
|% -1,78
|
|EKGYO
|1,67
|612.113.207
|% -2,34
|
|THYAO
|12,56
|610.733.482
|% -0,40
|
|AEFES
|19,79
|499.408.972
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,67
|612.113.207
|% -2,34
|
|GARAN
|8,18
|1.263.893.655
|% 1,49
|
|ODAS
|2,06
|278.572.951
|% 3,52
|
|YKBNK
|2,44
|288.278.650
|% 0,83
|
|ADESE
|1,67
|192.332.796
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4569
|8,4993
|% 0,90
|
|Frank
|6,9772
|7,0192
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-32,63
|
|Altın Gr.
|370
|371
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.437
|-18,90
|
|Tam
|2.477
|2.508
|-11,70
|
|Yarım
|1.209
|1.224
|-9,50
|
|Çeyrek
|604
|612
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,05
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|-0,37
|