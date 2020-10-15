***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.10.2020 10:57
***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 15.10.2020
İlgili Şirketler YATAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nevzat Yıldız tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881896
BIST
14:081.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.181
14:087,9357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9497
En Düşük
7,9004
14:089,3066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
14:08483,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 483,51
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
484,87
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler14:08
|PENGD
|6,71
|149.795.070
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|31.916.819
|% 10,00
|
|RAYSG
|18,26
|6.882.392
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|75.231.785
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.116.403
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|766.025
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.129.463
|% -9,99
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,95
|930.775.816
|% 2,63
|
|ZOREN
|3,02
|1.034.155.348
|% -1,31
|
|PETKM
|4,80
|1.105.730.759
|% -1,03
|
|KRDMD
|3,68
|692.021.711
|% -0,81
|
|ECILC
|7,14
|816.717.806
|% 3,48
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9323
|7,9357
|% 0,32
|
|Euro
|9,3008
|9,3066
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,2451
|10,2965
|% -0,16
|
|Frank
|8,6483
|8,7004
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1089
|2,1194
|% 0,30
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-5,13
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,05
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-16,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,19
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,83
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,97
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,46
|42,46
|-0,86
|