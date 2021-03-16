***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2021 15:18
***YATAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YATAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yavuz Altop tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918444
BIST
15:421.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,80
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
15:427,4907
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
15:428,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0501
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9228
15:42416,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,81
|Açılış
|: 416,72
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler15:42
|SANKO
|14,53
|36.192.078
|% 9,99
|
|FROTO
|208,40
|1.054.601.301
|% 9,97
|
|TRILC
|21,42
|33.803.288
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|763.254
|% 9,96
|
|ACSEL
|24,98
|20.376.098
|% 9,95
|
|MZHLD
|40,00
|313.683
|% -6,93
|
|AYEN
|7,61
|65.417.283
|% -6,63
|
|MERIT
|280,00
|386.495
|% -6,35
|
|CASA
|159,00
|1.361.974
|% -6,03
|
|GRNYO
|3,43
|14.085.784
|% -5,77
|
|GARAN
|8,94
|1.158.791.281
|% 2,52
|
|KOZAL
|126,00
|1.084.130.633
|% 2,02
|
|FROTO
|208,40
|1.054.601.301
|% 9,97
|
|OTKAR
|456,00
|909.594.577
|% 4,59
|
|KRDMD
|7,74
|663.105.281
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,26
|301.644.641
|% 1,35
|
|GARAN
|8,94
|1.158.791.281
|% 2,52
|
|GSRAY
|4,22
|485.199.103
|% 6,84
|
|TSKB
|1,71
|164.272.493
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,74
|663.105.281
|% 1,98
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4852
|7,4907
|% -0,56
|
|Euro
|8,9309
|8,9382
|% -0,56
|
|Sterlin
|10,3444
|10,3963
|% -0,94
|
|Frank
|8,0450
|8,0935
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9889
|1,9988
|% -0,69
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,23
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.809
|-32,00
|
|Tam
|2.756
|2.826
|-30,92
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-14,96
|
|Çeyrek
|668
|684
|-7,48
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,86
|67,86
|-1,02
|
Seans Raporu
15:42
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15:56VAKKO
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 503, 080 adet işlem
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15:55ACSEL
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 823, 650 adet işlem
-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 13 artarak (% 0.74 ) 1, 643
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15:54XU100
Endeks 1, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 02 üstünde . İşlem hacmi 15, 492.00 milyon TL de
-
15:54BAYRK
Yüzde 5.46 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 566, 349 adet işlem