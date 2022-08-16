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***YATAS* *MAVI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

16.08.2022 09:11
***YATAS* *MAVI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***YATAS******MAVI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MAVI, YATAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

MAVI.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,2126055 TL Teorik Fiyat: 64,487 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6675614 TL Teorik Fiyat: 15,722 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055713


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EKIZ 9,05 871.977 % 9,96  
ALMAD 3,21 2.172.878 % 9,93  
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BRKO 1,95 703.511 % 9,55  
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Altın Gr. 1.026 1.026 -1,43  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.889 6.944 -12,00  
Yarım 3.357 3.395 -6,00  
Çeyrek 1.683 1.697 -3,00  
Gümüş.Ons 20,15 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,61 11,63 -0,09  
B. Petrol 94,28 94,28 -0,82  
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