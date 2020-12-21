***YATAS* *MERKO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.12.2020 09:23
***YATAS******MERKO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP, MERKO, YATAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E % 43,70587 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,863 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MERKO.E (Sermaye azaltım oranı: % 89,82484, Bedelli sermaye artırım oranı: % 1000, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 9,942 TL, Yeni sermaye: 66,000,000 TL) (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1438704 TL Teorik Fiyat: 13,216 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893977
BIST
13:151.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.383
13:157,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:159,3235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
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9,4270
En Düşük
9,3081
13:15460,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,00
|Açılış
|: 460,55
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:15
|BOSSA
|15,40
|20.247.839
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|240.426
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|34.908.533
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.809.983
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|36.738
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|PKENT
|800,90
|76.886
|% -8,99
|
|ASELS
|18,11
|1.249.514.358
|% 1,51
|
|TSKB
|1,89
|1.194.285.038
|% 2,72
|
|THYAO
|12,26
|1.084.582.780
|% -5,40
|
|GARAN
|9,62
|786.387.305
|% -2,53
|
|EKGYO
|2,14
|629.806.503
|% -3,17
|
|TSKB
|1,89
|1.194.285.038
|% 2,72
|
|EKGYO
|2,14
|629.806.503
|% -3,17
|
|ODAS
|4,02
|384.967.106
|% 1,52
|
|SKBNK
|1,42
|125.669.993
|% -1,39
|
|THYAO
|12,26
|1.084.582.780
|% -5,40
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6774
|7,6811
|% 0,69
|
|Euro
|9,3190
|9,3235
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1047
|10,1553
|% -1,56
|
|Frank
|8,5778
|8,6294
|% -0,20
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 0,48
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-12,35
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,44
|
|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|-25,00
|
|Tam
|3.042
|3.122
|-21,35
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|-10,33
|
|Çeyrek
|737
|755
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,02
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|-2,89
|