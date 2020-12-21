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***YATAS* *MERKO* *MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.12.2020 09:23



***YATAS******MERKO******MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [MEGAP, MERKO, YATAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

MEGAP.E % 43,70587 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 7,863 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) MERKO.E (Sermaye azaltım oranı: % 89,82484, Bedelli sermaye artırım oranı: % 1000, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 9,942 TL, Yeni sermaye: 66,000,000 TL) (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1438704 TL Teorik Fiyat: 13,216 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893977


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Tam 3.042 3.122 -21,35  
Yarım 1.470 1.510 -10,33  
Çeyrek 737 755 -5,16  
Gümüş.Ons 25,73 25,78 -0,03  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,02  
B. Petrol 49,37 49,37 -2,89  
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