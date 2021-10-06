***YATAS* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.10.2021 09:27
***YATAS******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAGYO, YATAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 6,765 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2838388 TL Teorik Fiyat: 13,386 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967264
BIST
11:221.379
En Yüksek
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|: 1.391
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En Düşük
1.377
11:228,9193
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler11:22
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
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|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|PRKAB
|18,56
|39.275.319
|% 7,59
|
|KNFRT
|4,88
|54.211.326
|% 7,49
|
|HURGZ
|2,03
|29.754.703
|% -9,78
|
|MARTI
|1,39
|13.188.937
|% -8,55
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|BRKSN
|7,35
|552.043
|% -5,04
|
|EREGL
|16,61
|809.383.738
|% 2,85
|
|GARAN
|9,15
|387.766.251
|% -1,40
|
|KRDMD
|6,37
|380.717.667
|% 0,31
|
|THYAO
|13,87
|288.166.278
|% -1,21
|
|TUPRS
|119,90
|280.692.958
|% -0,83
|
|KRDMD
|6,37
|380.717.667
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,35
|136.699.207
|% -0,84
|
|EREGL
|16,61
|809.383.738
|% 2,85
|
|ODAS
|1,42
|69.458.786
|% -1,39
|
|GARAN
|9,15
|387.766.251
|% -1,40
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9158
|8,9193
|% 0,57
|
|Euro
|10,3078
|10,3166
|% 0,23
|
|Sterlin
|12,0667
|12,1272
|% 0,20
|
|Frank
|9,5510
|9,6085
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3720
|2,3839
|% 0,66
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|11:22
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-12,83
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|1,16
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