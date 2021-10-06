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***YATAS* *PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

06.10.2021 09:27



***YATAS******PAGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [PAGYO, YATAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

PAGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,025 TL Teorik Fiyat: 6,765 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YATAS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2838388 TL Teorik Fiyat: 13,386 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967264


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Tam 3.290 3.373 -1,88  
Yarım 1.590 1.631 -0,91  
Çeyrek 798 816 -0,45  
Gümüş.Ons 22,34 22,38 -0,27  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,03  
B. Petrol 82,42 82,42 1,16  
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