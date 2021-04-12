***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 16:31
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşüldü. Neticede
1. Denetim Komitesinin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetlenmesi için Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçilmesine,
2. Yapılan seçimin gerçekleşecek ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına
toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926736
BIST
16:201.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,09
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:208,1487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,1550
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8,2284
En Düşük
8,1093
16:209,7092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 9,6600
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|Önceki Kapanış
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9,7807
En Düşük
9,6710
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|Açılış
|: 453,71
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|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PENGD
|4,51
|141.116.210
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|693.784
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|888.076
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.702.458
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.539.882
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.686.437
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,68
|992.170.065
|% -5,14
|
|GARAN
|6,67
|614.735.773
|% 0,45
|
|EREGL
|16,47
|568.608.329
|% 0,98
|
|HALKB
|4,60
|563.695.541
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|505.463.782
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,08
|328.430.971
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|256.422.364
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|563.695.541
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|133.121.666
|% 0,00
|
|GARAN
|6,67
|614.735.773
|% 0,45
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1420
|8,1487
|% -0,07
|
|Euro
|9,7017
|9,7092
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,1428
|11,1987
|% 0,01
|
|Frank
|8,7647
|8,8175
|% -0,23
|
|Riyal
|2,1596
|2,1704
|% -0,39
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-6,64
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,03
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,56
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-9,46
|
|Çeyrek
|725
|742
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|1,11
|