***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid 19Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiCoronavirüs Nedeniyle Alınan ÖnlemlerFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCoronavirüs Nedeniyle Alınan ÖnlemlerVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi31/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi31/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarCovid 19 Korona Virüsü nedeniyle Kayseri ve Ankara'daki üretim tesislerimizin 01-10 Nisan 2020 tarihleri arasında faaliyetlerine 01.04.2020 tarihinden itibaren geçici süreliğine ara verilmiştir. İstanbul Genel Müdürlükte faaliyet gösteren çalışanlarımız da 01.04.2020 tarihinden itibaren geçici süreliğine kısmi çalışma sistemine geçmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833601BIST