***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCovid 19Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiPerakende Satış Mağazalarının Faaliyetlerine Geçici Süreliğine Ara VerilmesiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCovid 19 Korona Virüs YayılımıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24/03/2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKIsmi Etki Etmesi BeklenmekteKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalar24.03.2020 tarihinden itibaren yurtiçinde geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen kendimize ait mağazalarımız, yurtiçindeki toplam satış noktalarımızın yaklaşık % 12'lik bir kısmını oluşturmaktadır. İlgili mağazalarımızın faaliyetlerine geçici süreliğine ara vermesi nedeniyle ciromuzun bu durumdan kısmen olumsuz yönde etkileneceğini tahmin etmekteyiz.Buna karşın diğer bir satış kanalımız olan e-ticaret ağımızı bu dönemde güçlendirme yoluna gitmekteyiz. Online alışveriş sistemimizdeki rakamlarda artış görüleceği tahmin edilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835351BIST