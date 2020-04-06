***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
06.04.2020 17:38
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Covid 19
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Perakende Satış Mağazalarının Faaliyetlerine Geçici Süreliğine Ara Verilmesi
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Covid 19 Korona Virüs Yayılımı
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24/03/2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
KIsmi Etki Etmesi Beklenmekte
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
-
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar
24.03.2020 tarihinden itibaren yurtiçinde geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen kendimize ait mağazalarımız, yurtiçindeki toplam satış noktalarımızın yaklaşık % 12'lik bir kısmını oluşturmaktadır. İlgili mağazalarımızın faaliyetlerine geçici süreliğine ara vermesi nedeniyle ciromuzun bu durumdan kısmen olumsuz yönde etkileneceğini tahmin etmekteyiz.
Buna karşın diğer bir satış kanalımız olan e-ticaret ağımızı bu dönemde güçlendirme yoluna gitmekteyiz. Online alışveriş sistemimizdeki rakamlarda artış görüleceği tahmin edilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835351
BIST