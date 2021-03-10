***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-679.723 -679.723 -679.723Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)86.206.560 86.206.560 86.206.560Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.359.335 -371.088 -1.730.423 -1.730.423Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.476.038 1.476.038 -1.476.038 -1.476.038 -1.476.038Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Transferler4.601.358 81.605.202 -86.206.560Dönem Karı (Zararı)170.075.044 170.075.044 170.075.044Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.425.874 -447.421 978.453 978.453Kar Payları-21.551.616 -21.551.616 -21.551.616Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.466.700 9.466.700 -9.466.700 -9.466.700 -9.466.700Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI299.728.368 155.945.216Dönem Karı (Zararı)170.075.044 86.206.560Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)170.075.044 86.206.560Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler128.712.848 113.237.294Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 73.082.607 65.429.439Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.189.962 2.173.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 804.526 1.562.764Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.385.436 610.452Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.277.340 4.831.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.598.299 3.153.174Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.679.041 1.678.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.512.516 14.912.550Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -2.728.330Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 15.053.991 13.634.628Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 5.346.836 6.559.812Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 -12.159.981 -5.281.890Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 48.030.838 25.890.788Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler20-26 -7.380.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler22.008.249 -32.260.734Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler14.575.114 -57.876.423İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 -1.814.541 1.180.063İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 16.389.655 -59.056.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-598.532 -210.685İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -598.532 -210.685Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -145.403.969 -62.426.382Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -27.008.014 25.516.263Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 212.926.938 31.368.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)212.926.938 31.368.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 4.161.339 4.310.599Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 96.854 236.954İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)96.854 236.954Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 28.075.760 30.560.858İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.817.241 -3.740.173Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -51.060.624 248.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -13.756.617 -3.988.707Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları320.796.141 167.183.120Ödenen Faiz15.863.401 17.817.803Alınan Faiz28 -7.851.364 -963.641Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -29.079.810 -28.092.066YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-91.040.964 -68.824.765Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları10 956 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 5.688.217 18.703.900Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.688.217 18.703.900Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -75.040.056 -84.671.369Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.327.847 -78.544.927Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.712.209 -6.126.442Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -138.465 -2.857.296İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-138.465 -2.857.296Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-21.551.616FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.239.636 -57.586.728Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.466.700 -1.476.038İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 -9.466.700 -1.476.038İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri268.050.049 220.529.695Kredilerden Nakit Girişleri14 268.050.049 220.529.695Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-221.477.876 -220.615.734Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -221.409.401 -220.299.432Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -68.475 -316.302Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.333.072 -39.170.489Ödenen Faiz29 -15.863.401 -17.817.803Alınan Faiz28 7.851.364 963.641YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.447.768 29.533.723Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -447.421 -371.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 201.000.347 29.162.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ93.242.109 64.079.474DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ294.242.456 93.242.109Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 296.601.025 93.242.109Finansal Yatırımlar10 956Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar956Ticari Alacaklar143.805.713 164.532.189İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.972.476 5.157.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 136.833.237 159.374.254Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar3.836.000 3.178.227İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 3.365.522 2.857.296İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 470.478 320.931Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 356.378.721 213.360.188Peşin Ödenmiş Giderler9 43.577.979 22.211.343İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler43.577.979 22.211.343Diğer Dönen Varlıklar7 51.664.341 603.719İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar51.664.341 603.719ARA TOPLAM895.863.779 497.128.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR895.863.779 497.128.731DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 1.000 1.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar1.000 1.000Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.326.350 877.365İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.326.350 877.365Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.832.380 11.884.526Maddi Duran Varlıklar340.106.407 314.864.823Arazi ve Arsalar12 54.571.042 54.437.517Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 462.593 28.246Binalar12 109.886.030 105.832.457Tesis, Makine ve Cihazlar12 91.861.641 83.882.732Taşıtlar12 3.026.877 2.521.200Mobilya ve Demirbaşlar12 48.191.111 40.936.105Özel Maliyetler12 31.638.986 26.884.636Taşıyıcı Bitkiler12 0Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar12 0Yapılmakta Olan Yatırımlar12 468.127 341.930Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar12 0Diğer Maddi Duran Varlıklar12 0Kullanım Hakkı Varlıkları12 97.998.950 61.855.196Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.914.087 20.051.232Şerefiye13 0İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar13 0Diğer Haklar13 51.933 41.887Patentler13 7.830.693 6.241.220Markalar13 10.813.556 10.464.178Lisanslar13 3.236.930 1.657.978Bilgisayar Yazılımları13 2.391.472 1.645.969Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 1.589.503 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0Peşin Ödenmiş Giderler9 16.902.373 11.260.995İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler16.902.373 11.260.995Ertelenmiş Vergi Varlığı30 27.373.141 16.389.931Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR520.454.688 437.185.068TOPLAM VARLIKLAR1.416.318.467 934.313.799KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar55.198.160 109.654.594İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.198.160 109.654.594Banka Kredileri14 23.813.945 86.056.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 31.384.215 23.598.201Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.353.615 47.249.399İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.353.615 47.249.399Banka Kredileri59.353.615 47.249.399Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar352.177.204 151.410.249İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 352.177.204 151.410.249Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 20.006.979 15.845.640Diğer Borçlar479.503 382.649İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3-6 80.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 479.503 302.649Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.351.734 44.275.974İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 72.351.734 44.275.974Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 19.575.446Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.045.672 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.045.672 1.856.484Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 5.214.592 15.481.356İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.214.592 15.481.356ARA TOPLAM585.402.905 386.156.345TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER585.402.905 386.156.345UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar249.956.347 119.764.637İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar249.956.347 119.764.637Banka Kredileri14 174.665.285 75.118.432Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 75.291.062 44.646.205Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar17.706.556 15.936.301Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 17.706.556 15.936.301Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 33.593.594 22.832.632Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER301.256.497 158.533.570TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER886.659.402 544.689.915ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar529.659.065 389.623.884Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -25.429.007 -15.962.307Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)76.285.320 74.859.446Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 76.285.320 74.859.446Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -2.638.876 -4.064.750Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.647.046 -1.199.625Yabancı Para Çevrim Farkları20 -1.647.046 -1.199.625Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.064.441 24.996.383Yasal Yedekler20 39.064.441 24.996.383Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 121.511.381 70.924.495Net Dönem Karı veya Zararı170.075.044 86.206.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR529.659.065 389.623.884TOPLAM KAYNAKLAR1.416.318.467 934.313.799Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 1.748.056.658 1.166.946.159Satışların Maliyeti21 -1.065.609.160 -684.386.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)682.447.498 482.559.940Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)682.447.498 482.559.940Genel Yönetim Giderleri23 -60.738.176 -56.641.775Pazarlama Giderleri23 -357.404.500 -280.141.010Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -6.666.819 -6.367.149Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 90.312.842 67.010.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -93.545.059 -53.454.985ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)254.405.786 152.965.616Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 1.921.599 1.869.254Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)256.327.385 154.834.870Finansman Gelirleri28 30.656.270 6.926.742Finansman Giderleri29 -68.877.773 -49.664.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)218.105.882 112.097.348Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-48.030.838 -25.890.788Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -48.655.256 -27.412.343Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 624.418 1.521.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)170.075.044 86.206.560DÖNEM KARI (ZARARI)170.075.044 86.206.560Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları170.075.044 86.206.560Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.425.874 -1.359.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.828.044 -1.699.169Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-402.170 339.834Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -402.170 339.834Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-447.421 -371.088Yabancı Para Çevrim Farkları-447.421 -371.088Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)978.453 -1.730.423TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)171.053.497 84.476.137Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları171.053.497 84.476.137http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916732BIST