***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-22.000 -22.000 -22.000Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler86.206.560 -86.206.560 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)18.055.242 18.055.242 18.055.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)97.810 -110.177 -12.367 -12.367Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-1.170.186 1.170.186 -1.170.186 -1.170.186 -1.170.186Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -17.132.493 78.924.196 -3.966.940 -1.309.802 26.166.569 155.938.869 18.055.242 406.474.573 406.474.573Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065Transferler170.075.044 -170.075.044Dönem Karı (Zararı)47.135.123 47.135.123 47.135.123Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.404.782 -593.672 1.811.110 1.811.110Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.241.282 2.241.282 -2.241.282 -2.241.282 -2.241.282Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-695.338 -695.338 -695.338Dönem Sonu Bakiyeler149.798.932 -27.670.289 78.924.196 -234.094 -2.240.718 41.305.723 288.649.805 47.135.123 575.668.678 575.668.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-106.318.991 9.140.574Dönem Karı (Zararı)47.135.123 18.055.242Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)47.135.123 18.055.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.168.211 26.600.753Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12-13 20.041.729 17.053.677Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-294.852 245.576Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -294.852 245.576Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.023.033 1.432.499Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 805.908 906.616Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 217.125 525.883Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.910.146 2.603.378Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 3.465.056 1.383.710Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14-28 3.244.678 2.353.366Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri5-24 -12.303.662 -5.468.003Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri5-25 16.504.074 4.334.305Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 4.488.155 5.265.623Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-167.873.513 -29.464.257Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-46.222.808 20.127.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3-5 605.905 -947.104İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -46.828.713 21.074.157Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-797.930 -258.353İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -797.930 -258.353Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -61.969.917 -36.219.637Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -17.012.959 -19.055.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -39.056.871 27.330.079İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-39.056.871 27.330.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 1.774.467 565.265Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.176 217.520İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.176 217.520Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 21.957.099 3.418.631İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-26.546.770 -25.589.508Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7 -23.822.427 -14.036.939Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7 -2.724.343 -11.552.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-84.570.179 15.191.738Ödenen Faiz29 -277.117 -5.452.457Alınan Faiz28 -1.031.431 -501.484Vergi İadeleri (Ödemeleri)30 -19.744.926 -75.223Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-695.338 -22.000YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-33.195.187 -12.714.929Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 765.790 88.112Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri765.790 88.112Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -33.519.987 -12.448.306Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.409.611 -9.598.956Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.110.376 -2.849.350Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler6 -440.990 -354.735İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-440.990 -354.735FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.578.429 24.602.575Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-2.241.282 -1.170.186İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.241.282 -1.170.186İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.904.301 60.643.952Kredilerden Nakit Girişleri14 12.904.301 60.643.952Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -39.549.996 -40.756.657Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.532.739 -30.760.921Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları14 -11.017.257 -9.995.736Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -68.475Ödenen Faiz29 277.117 5.452.457Alınan Faiz28 1.031.431 501.484YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-167.092.607 21.028.220Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20 -593.672 -110.177NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -167.686.279 20.918.043DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ296.601.025 93.242.109DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ128.914.746 114.160.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 128.927.452 296.601.025Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar173.819.299 143.805.713İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3-5 6.366.571 6.972.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 167.452.728 136.833.237Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar4.862.728 3.836.000İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3-6 3.871.887 3.365.522İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 990.841 470.478Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarStoklar8 418.348.638 356.378.721Peşin Ödenmiş Giderler9 67.487.902 43.577.979İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler67.487.902 43.577.979Diğer Dönen Varlıklar7 75.486.768 51.664.341İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar75.486.768 51.664.341ARA TOPLAM868.932.787 895.863.779TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR868.932.787 895.863.779DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 1.000 1.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarDiğer Finansal Yatırımlar1.000 1.000Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.603.917 1.326.350İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.603.917 1.326.350Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.804.343 10.832.380Maddi Duran Varlıklar361.882.268 340.106.407Arazi ve Arsalar12 54.571.042 54.571.042Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 510.123 462.593Binalar12 111.664.541 109.886.030Tesis, Makine ve Cihazlar12 101.226.675 91.861.641Taşıtlar12 2.960.132 3.026.877Mobilya ve Demirbaşlar12 51.336.569 48.191.111Özel Maliyetler12 29.879.884 31.638.986Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar12 9.733.302 468.127Kullanım Hakkı Varlıkları12 89.656.905 97.998.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.220.776 25.914.087Diğer Haklar13 59.723 51.933Patentler13 6.592.108 7.830.693Markalar13 10.811.394 10.813.556Lisanslar13 3.106.264 3.236.930Bilgisayar Yazılımları13 2.449.857 2.391.472Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri13 2.201.430 1.589.503Peşin Ödenmiş Giderler9 10.005.409 16.902.373İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.005.409 16.902.373Ertelenmiş Vergi Varlığı30 27.160.467 27.373.141Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR526.335.085 520.454.688TOPLAM VARLIKLAR1.395.267.872 1.416.318.467KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49.336.149 55.198.160İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.336.149 55.198.160Banka Kredileri14 17.664.848 23.813.945Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 31.671.301 31.384.215Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.724.817 59.353.615İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları59.724.817 59.353.615Banka Kredileri59.724.817 59.353.615Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar300.816.671 352.177.204İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 300.816.671 352.177.204Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 21.781.446 20.006.979Diğer Borçlar481.679 479.503İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 481.679 479.503Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)94.012.223 72.351.734İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 94.012.223 72.351.734Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 5.583.147 19.575.446Kısa Vadeli Karşılıklar17 749.685 1.045.672Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar749.685 1.045.672Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 3.003.361 5.214.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.003.361 5.214.592ARA TOPLAM535.489.178 585.402.905TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER535.489.178 585.402.905UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar235.589.276 249.956.347İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar235.589.276 249.956.347Banka Kredileri14 168.279.798 174.665.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 67.309.478 75.291.062Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)296.610 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.429.410 17.706.556Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.429.410 17.706.556Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 32.794.720 33.593.594Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER284.110.016 301.256.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER819.599.194 886.659.402ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar575.668.678 529.659.065Ödenmiş Sermaye20 149.798.932 149.798.932Geri Alınmış Paylar (-)20 -27.670.289 -25.429.007Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.690.102 76.285.320Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.690.102 76.285.320Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -234.094 -2.638.876Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 78.924.196 78.924.196Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.240.718 -1.647.046Yabancı Para Çevrim Farkları20 -2.240.718 -1.647.046Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.305.723 39.064.441Yasal Yedekler20 41.305.723 39.064.441Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 288.649.805 121.511.381Net Dönem Karı veya Zararı47.135.123 170.075.044TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.668.678 529.659.065TOPLAM KAYNAKLAR1.395.267.872 1.416.318.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 529.770.058 330.564.099Satışların Maliyeti22 -348.555.031 -204.850.025TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)181.215.027 125.714.074Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)181.215.027 125.714.074Genel Yönetim Giderleri23 -17.524.038 -13.655.402Pazarlama Giderleri23 -106.708.198 -78.346.821Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -1.634.952 -1.676.606Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 44.447.286 23.279.807Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -42.171.099 -17.657.719ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.624.026 37.657.333Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 258.899 227.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.882.925 37.884.892Finansman Gelirleri28 13.707.901 2.723.361Finansman Giderleri29 -19.967.548 -17.287.388SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.623.278 23.320.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.488.155 -5.265.623Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -5.752.627 -5.495.767Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 1.264.472 230.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.135.123 18.055.242DÖNEM KARI (ZARARI)47.135.123 18.055.242Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.135.123 18.055.242Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.404.782 97.810Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 3.083.054 125.398Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-678.272 -27.588Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -678.272 -27.588Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-593.672 -110.177Yabancı Para Çevrim Farkları-593.672 -110.177Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak PaylarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.811.110 -12.367TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.946.233 18.042.875Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.946.233 18.042.875http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940804BIST