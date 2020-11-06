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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.11.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.11.2020
Genel Kurul Tarihi 28.11.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,
4 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Kasım 2020 Cumartesi günü, saat 14:00'de Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886678


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Tam 3.546 3.635 89,44  
Yarım 1.714 1.758 43,26  
Çeyrek 860 879 21,63  
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