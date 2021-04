***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Tarihinin Değiştirilmesi-Genel Kurula DavetYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Covid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar neticesinde, 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma olacağından ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yollanan E-50035491-431.04-00063624674 sayılı mektuba istinaden 04 Mayıs 2021 Salı günü, saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılacak olan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü , saat 14:00'da Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No: 14/1 Kartal - İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KARTALAdres Yalı Mahallesi, Kadir Sokak, No:14/1 Kartal / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,4 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,5 - 2020 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylamaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulması,7 - Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek oylamaya sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti ve oylamaya sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri, bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda verilecek iznin oylamaya sunulması, TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlemler varsa bu konuda bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülerek oylamaya sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve hisse senetlerinin nev'i" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine ve onayına sunulması,14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı için bağış tavanının belirlenmesi ve oylamaya sunulması,15 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 maddesi kapsamında 2020 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,17 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, yürürlükteki mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,18 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,19 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 31.12.2020.pdf - Denetim Kurulu RaporuEK: 3 YATAŞ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.YENİDOCX.pdf - İlan MetniEK: 4 YATAŞ 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.YENİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarCovid-19 nedeniyle artan vakalara paralel olarak 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan karar neticesinde, 29 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma olacağından ve T.C. 