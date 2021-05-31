***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021-31/03/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteGEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme NedeniYasal YükümlülükMali Tablonun Verilme Tarihi31/05/2021Açıklamalar01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939047BIST