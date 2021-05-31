***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
31.05.2021 15:58
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01/01/2021-31/03/2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
GEVHER NESİBE VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Yükümlülük
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/05/2021
Açıklamalar
01/01/2021 - 31/03/2021 dönemine ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş olan gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939047
BIST
17:551.421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
17:558,4839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0808
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
17:5510,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0636
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
17:55519,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,50
|Açılış
|: 519,76
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler17:55
|YAYLA
|3,85
|40.019.991
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.022.433
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,89
|52.385.848
|% 9,99
|
|PAMEL
|30,82
|5.077.442
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.724.120
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.155.365
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.700.964
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.007.107
|% -7,28
|
|SANFM
|15,30
|2.656.910
|% -7,27
|
|THYAO
|13,28
|1.512.241.329
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,85
|709.864.482
|% -0,51
|
|GARAN
|7,99
|656.089.502
|% 0,13
|
|EREGL
|19,27
|620.201.557
|% 0,31
|
|EKGYO
|1,95
|484.773.288
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,95
|484.773.288
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|412.859.756
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.022.433
|% 10,00
|
|THYAO
|13,28
|1.512.241.329
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,10
|106.375.790
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4819
|8,4839
|% -0,94
|
|Euro
|10,3703
|10,3783
|% -0,61
|
|Sterlin
|12,0071
|12,0673
|% -0,90
|
|Frank
|9,3998
|9,4565
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2564
|2,2678
|% -0,90
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|