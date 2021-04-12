***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.05.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)YATAS, TRAYATAS91B4 Peşin 0,2838388 28,38388 15 0,2412629 24,12629Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 06.10.2021 08.10.2021 07.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)YATAS, TRAYATAS91B4 0 0KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 149.798.932,52. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.583.466,59* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 218.105.882 220.141.327,624. Vergiler ( - ) 48.030.838 48.471.995,845. Net Dönem Kârı 170.075.044 171.669.331,786. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.583.466,59 8.583.466,598. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 161.491.577,41 163.085.865,19Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.819.808 1.819.80810. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 163.311.385,41 164.905.673,1911. Ortaklara Birinci Kâr Payı 42.518.761* Nakit 42.518.761* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 118.972.816,41 163.085.865,1920. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - -TOPLAM 36.140.946,85 0 22,38 0,241263 24,13Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuzun 09.04.2021 tarihli toplantısında 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarına göre ortaya çıkan 170.075.044,00 TL dönem net kârının %25'ine karşılık gelen 42.518.761 TL' sinin brüt, 36.140.946,85 TL' sinin net, pay başına brüt 0,283838878 TL ve net 0,241263047 TL olmak üzere 06 Ekim 2021 tarihinden itibaren nakden ve 1 defada ödenmesinin uygun olacağına, nihai kararın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşlarımız ile verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926733BIST