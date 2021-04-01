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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2021 08:04



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922483


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Yarım 1.433 1.471 0,32  
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