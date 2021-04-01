***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922483BIST