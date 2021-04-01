***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 08:04
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922483
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
0
En Düşük
0
18:058,2728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0329
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,2774
En Düşük
8,2279
18:059,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0819
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7505
En Düşük
9,6402
18:05454,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,63
|Açılış
|: 454,96
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
455,43
En Düşük
451,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|29,04
|64.070.633
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.732.327
|% 10,00
|
|YAPRK
|107,80
|3.419.646
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.317.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.749.765
|% 10,00
|
|BRKO
|1,44
|3.394.181
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.839.162
|% -10,00
|
|NTHOL
|4,48
|134.206.858
|% -9,13
|
|ULUUN
|15,07
|273.686.377
|% -8,33
|
|MMCAS
|5,30
|71.923
|% -7,02
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SASA
|45,12
|2.115.273.765
|% 1,48
|
|KOZAL
|119,00
|1.186.535.100
|% 3,30
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|FROTO
|193,30
|721.153.318
|% -2,23
|
|GARAN
|6,69
|2.917.078.286
|% -1,33
|
|SKBNK
|1,19
|202.422.326
|% -0,83
|
|EKGYO
|1,91
|274.540.744
|% -1,04
|
|PETKM
|5,75
|668.505.590
|% -0,17
|
|BJKAS
|8,33
|843.424.357
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2707
|8,2728
|% 0,40
|
|Euro
|9,7120
|9,7505
|% 0,85
|
|Sterlin
|11,3489
|11,4058
|% 0,23
|
|Frank
|8,7082
|8,7607
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1987
|2,2098
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|3,19
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|0,65
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|0,32
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRVGD
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 921, 598 adet işlem
-
17:58KRTEK
Yüzde -3.99 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, MGROS, BIMAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, EREGL, KOZAA
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