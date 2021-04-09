***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.04.2021Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 06/04/2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, 09/04/2021 tarihinde de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926150BIST