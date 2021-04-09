***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.04.2021 15:04
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 06/04/2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, 09/04/2021 tarihinde de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926150
BIST
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460,57
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:21
|TUREX
|14,52
|319.150
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
|
|MTRKS
|40,98
|596.095
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|43.926.161
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|136.580.972
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.863.208
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|20.732.925
|% -9,95
|
|ADESE
|2,93
|196.891.540
|% -9,85
|
|MRGYO
|2,39
|20.407.228
|% -9,81
|
|EREGL
|16,13
|1.003.735.187
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|BJKAS
|10,90
|796.152.937
|% 7,18
|
|GARAN
|6,64
|722.501.424
|% -1,78
|
|KOZAL
|114,50
|580.155.926
|% -2,97
|
|EKGYO
|1,87
|423.205.630
|% -3,11
|
|TSKB
|1,33
|250.793.664
|% -5,67
|
|DOHOL
|3,14
|572.970.733
|% -6,55
|
|YKBNK
|2,11
|289.020.242
|% -3,21
|
|KRDMD
|7,20
|819.229.331
|% -3,10
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1625
|8,1676
|% 0,43
|
|Euro
|9,7024
|9,7108
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,1708
|11,2268
|% 0,27
|
|Frank
|8,7653
|8,8181
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,35
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-19,45
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.012
|3.058
|-32,00
|
|Tam
|2.998
|3.074
|-33,21
|
|Yarım
|1.449
|1.487
|-16,06
|
|Çeyrek
|727
|743
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,85
|62,85
|-0,35
|
Seans Raporu
16:21
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16:37XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 27 altında . İşlem hacmi 13, 938.00 milyon TL de
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16:37DERHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 7.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 139, 677 adet işlem
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16:36DZGYO
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 354, 360 adet işlem
-
16:35ADESE
Yüzde -9.85 oranında düşüşle 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 235, 909 adet işlem
-
16:34DYOBY
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 13.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 892, 139 adet işlem