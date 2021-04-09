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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 15:04



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2021

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 06/04/2021 tarihinde SPK tarafından onaylanmış olup, 09/04/2021 tarihinde de Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai kararın verilmesi için paydaşların onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926150


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