***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2021 18:09
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Yükseltilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 31.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında nihai karara varılmış olup, tescil aşamasına geçmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938259
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
18:0510,3213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0474
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3064
18:05516,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,19
|Açılış
|: 516,95
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4507
|8,4535
|% -0,10
|
|Euro
|10,3158
|10,3213
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,8966
|11,9563
|% -0,33
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% -0,37
|
|Riyal
|2,2466
|2,2578
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|4,12
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,05
|
|B. Petrol
|68,46
|68,46
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem