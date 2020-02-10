***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 13:58
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Yalı Mahallesi Kadir Sokak. N 14/1 Kartal / İstanbul" genel müdürlük adresimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında Tasarım Merkezlerine sağlanan gelir vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, personel gelir vergisi ve SGK işveren payı teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.
Vergisel muafiyetler ve teşvikler ile şirketimizin bu kapsamda yapacağı yatırımların maliyetini düşürerek orta ve uzun vadede belirlenen hedeflerin, kısa vadede hayata geçmesine imkân sağlanabilecektir. Bu sayede ekonomiye katma değer yaratarak, uluslararası ve iç pazarda rekabet gücümüzü artıracak ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817941
BIST
16:48117.831
En Yüksek
|Değişim
|: -2,63%
|| -3.183,74
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:486,0205
En Yüksek
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|: 0,07%
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|Açılış
|: 6,0180
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|Önceki Kapanış
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6,0214
En Düşük
5,9746
16:486,5871
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 6,5880
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5480
16:48304,52
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|: 0,25%
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|Açılış
|: 304,34
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|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,60
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|47.983.533
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.388.354
|% 14,65
|
|BOSSA
|9,70
|48.087.532
|% 10,23
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|DESA
|5,64
|44.979.572
|% 9,73
|
|LINK
|27,94
|3.570.540
|% -16,10
|
|DOKTA
|47,18
|59.914.847
|% -13,35
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|GYHOL
|25,58
|8.990.271
|% -12,40
|
|BURVA
|14,50
|145.174
|% -11,04
|
|THYAO
|14,05
|1.804.006.229
|% -2,90
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|PETKM
|3,96
|548.754.336
|% -3,65
|
|ASELS
|23,90
|508.529.278
|% -2,29
|
|KRDMD
|2,83
|478.194.687
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,25
|361.019.572
|% 1,63
|
|TSPOR
|3,48
|807.772.498
|% 9,78
|
|EKGYO
|1,63
|349.790.878
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|478.194.687
|% -3,41
|
|ODAS
|2,12
|361.548.648
|% -4,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7674
|7,8064
|% 0,50
|
|Frank
|6,1351
|6,1721
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6000
|1,6080
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|2,75
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|5,04
|
|Yarım
|969
|994
|2,44
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,23
|