***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Değerlendirme ve Denetim komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda "Yalı Mahallesi Kadir Sokak. N 14/1 Kartal / İstanbul" genel müdürlük adresimize Tasarım Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür. Böylece Şirketimiz, 5746 sayılı kanun kapsamında Tasarım Merkezlerine sağlanan gelir vergisi, gümrük vergisi, damga vergisi, personel gelir vergisi ve SGK işveren payı teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanmıştır.Vergisel muafiyetler ve teşvikler ile şirketimizin bu kapsamda yapacağı yatırımların maliyetini düşürerek orta ve uzun vadede belirlenen hedeflerin, kısa vadede hayata geçmesine imkân sağlanabilecektir. Bu sayede ekonomiye katma değer yaratarak, uluslararası ve iç pazarda rekabet gücümüzü artıracak ürünlerin geliştirilmesi sağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817941BIST