***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 16:29
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almak için aday olan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarının Bağımsızlık Beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926734
BIST
17:191.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -14,23
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:198,1480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:199,7154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0122
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:19454,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,93
|Açılış
|: 454,39
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PENGD
|4,51
|141.515.051
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|724.306
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|923.226
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.911
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.307.874
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.794.091
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,19
|1.042.724.224
|% -8,11
|
|GARAN
|6,62
|685.310.587
|% -0,30
|
|EREGL
|16,41
|670.214.194
|% 0,61
|
|HALKB
|4,48
|649.516.514
|% -1,32
|
|PETKM
|6,02
|573.739.553
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|362.024.052
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|279.095.608
|% -3,19
|
|HALKB
|4,48
|649.516.514
|% -1,32
|
|TSKB
|1,35
|150.120.862
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|84.331.016
|% -1,75
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1447
|8,1518
|% -0,03
|
|Euro
|9,7093
|9,7189
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1620
|11,2180
|% 0,18
|
|Frank
|8,7940
|8,8470
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1652
|2,1761
|% -0,12
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-10,00
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|64,03
|64,03
|1,08
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, KCHOL
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, BIMAS, PETKM
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 16 kaybederek (% -1.18 ) 1, 188
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, KENT, QUAGR, BJKAS, UTPYA, YAPRK, MTRKS, TUREX
-
17:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, GSRAY, SONME, ETYAT, SNKRN