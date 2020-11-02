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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02.11.2020 09:23
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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30.10.2020 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 8,68 - 8,81 fiyat aralığından 55.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 02.11.2020 tarihi itibarıyla %3,57 olmuştur.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.288.356,4 5.293.356,4 % 3,53 % 3,53 % 3,53 % 3,53
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.293.356,4 5.298.356,4 % 3,54 % 3,54 % 3,54 % 3,54
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.298.356,4 5.303.356,4 % 3,54 % 3,54 % 3,54 % 3,54
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.303.356,4 5.308.356,4 % 3,54 % 3,54 % 3,54 % 3,54
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.308.356,4 5.313.356,4 % 3,55 % 3,55 % 3,55 % 3,55
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.313.356,4 5.318.356,4 % 3,55 % 3,55 % 3,55 % 3,55
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.318.356,4 5.323.356,4 % 3,55 % 3,55 % 3,55 % 3,55
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.323.356,4 5.328.356,4 % 3,56 % 3,56 % 3,56 % 3,56
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.328.356,4 5.333.356,4 % 3,56 % 3,56 % 3,56 % 3,56
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.333.356,4 5.338.356,4 % 3,56 % 3,56 % 3,56 % 3,56
30/10/2020 5.000 0 5.000 5.338.356,4 5.343.356,4 % 3,57 % 3,57 % 3,57 % 3,57




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885285


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Altın Ons 1.888 1.889 9,58  
Altın Gr. 509 509 4,65  
Cumhuriyet 3.373 3.424 34,00  
Tam 3.357 3.442 25,85  
Yarım 1.623 1.665 12,51  
Çeyrek 814 832 6,25  
Gümüş.Ons 23,97 24,01 0,36  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,13  
B. Petrol 37,15 37,15 -0,79  
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