***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiYatas Europe Gmbh İhracat/İthalat 100000 100000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkYataş Rus Limited Şirketi Tekstil, mobilya ve yatak satışı 3500000 3500000 RUB 100 Bağlı OrtaklıkEnza Home International Tekstil, mobilya ve yatak satışı 50000 50000 USD 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821941BIST