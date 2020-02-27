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***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.02.2020 11:29
GÜNCEL HABERLER



***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Yatas Europe Gmbh İhracat/İthalat 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Yataş Rus Limited Şirketi Tekstil, mobilya ve yatak satışı 3500000 3500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Enza Home International Tekstil, mobilya ve yatak satışı 50000 50000 USD 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821941


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 1,24 296.615 % 9,73  
MEMSA 0,34 432.674 % 9,68  
BALAT 2,72 446.415 % 9,68  
OYAYO 3,17 41.583.895 % 7,82  
FMIZP 49,52 36.983.080 % 7,37  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9181 7,9578 % -0,01  
Frank 6,3276 6,3657 % 0,83  
Riyal 1,6402 1,6484 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.649 12,68  
Altın Gr. 327 327 2,87  
Cumhuriyet 2.168 2.200 19,00  
Tam 2.157 2.211 21,04  
Yarım 1.042 1.069 10,18  
Çeyrek 523 535 5,09  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,16  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 51,66 51,66 -1,15  
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