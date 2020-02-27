***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.02.2020 11:29
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Yatas Europe Gmbh İhracat/İthalat 100000 100000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Yataş Rus Limited Şirketi Tekstil, mobilya ve yatak satışı 3500000 3500000 RUB 100 Bağlı Ortaklık
Enza Home International Tekstil, mobilya ve yatak satışı 50000 50000 USD 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821941
BIST
14:27112.194
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -2.977,45
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:276,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0222
|Açılış
|: 6,1720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1747
En Düşük
6,1506
14:276,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0628
|Açılış
|: 6,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7603
En Düşük
6,6963
14:27326,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 2,97
|Açılış
|: 326,96
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,50
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|OYAYO
|3,17
|41.583.895
|% 7,82
|
|FMIZP
|49,52
|36.983.080
|% 7,37
|
|ALGYO
|15,47
|121.212.020
|% -13,09
|
|GSRAY
|3,46
|63.268.935
|% -11,96
|
|SNPAM
|5,55
|1.597.270
|% -11,90
|
|TSPOR
|5,39
|37.569.801
|% -11,64
|
|FENER
|11,90
|61.133.659
|% -10,86
|
|THYAO
|12,54
|1.543.407.520
|% -5,29
|
|ASELS
|27,90
|730.309.714
|% -3,79
|
|KRDMD
|2,79
|600.228.789
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,32
|451.865.956
|% -0,75
|
|EKGYO
|1,49
|281.050.519
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,32
|451.865.956
|% -0,75
|
|KRDMD
|2,79
|600.228.789
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,49
|281.050.519
|% -1,97
|
|THYAO
|12,54
|1.543.407.520
|% -5,29
|
|ODAS
|2,10
|214.530.908
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9181
|7,9578
|% -0,01
|
|Frank
|6,3276
|6,3657
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6402
|1,6484
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|12,68
|
|Altın Gr.
|327
|327
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.200
|19,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|21,04
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|10,18
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,09
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,06
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,66
|51,66
|-1,15
|