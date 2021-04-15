***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTuba BEKTAŞ Pay Sahipleri ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi 02.07.2019 02163095410 - 05340867061 tuba.bektas@yatas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı. Kredi Derecelendirme Lisansi 210110-701488-601428Tevfik ALTOP Finans ve Mali İşler Direktörü 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928392BIST