***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.04.2021 12:17
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tuba BEKTAŞ Pay Sahipleri ve Kurumsal İlişkiler Yöneticisi 02.07.2019 02163095410 - 05340867061 tuba.bektas@yatas.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı. Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı. Türev Araçlar Lisansı. Kredi Derecelendirme Lisansi 210110-701488-601428
Tevfik ALTOP Finans ve Mali İşler Direktörü 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928392
BIST
12:101.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:108,0380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0327
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:109,6549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0277
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:10452,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,02
|Açılış
|: 452,35
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:10
|MTRKS
|59,95
|178.580.738
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.503.619
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.094.373
|% 9,93
|
|SRVGY
|102,80
|15.890.891
|% 7,93
|
|VAKKO
|15,13
|55.378.935
|% 7,38
|
|TKURU
|298,30
|1.330.120
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.575.622
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.272.876
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|54.163.239
|% -9,89
|
|GARAN
|7,31
|2.098.926.785
|% 4,58
|
|SASA
|47,86
|766.215.161
|% 2,84
|
|EREGL
|18,04
|601.445.798
|% 2,97
|
|KRDMD
|7,64
|513.081.508
|% 3,24
|
|TUREX
|17,69
|416.091.944
|% -8,39
|
|GARAN
|7,31
|2.098.926.785
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|342.435.927
|% 2,79
|
|ODAS
|3,69
|261.828.602
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,64
|513.081.508
|% 3,24
|
|TSKB
|1,36
|83.664.807
|% 2,26
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0362
|8,0380
|% -0,41
|
|Euro
|9,6464
|9,6549
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,0621
|11,1176
|% -0,14
|
|Frank
|8,6918
|8,7441
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1403
|2,1510
|% -0,18
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|12,52
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-3,62
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-1,75
|
|Çeyrek
|723
|739
|-0,87
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,64
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,36
|66,36
|-0,22
|