***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoTevfik ALTOP Finans ve Mali İşler Direktörü 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.trAli Rıza TÜZÜNGÜVEN Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi 02.08.2021 02163095410 ali.tuzunguven@yatas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204194/700904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954110BIST