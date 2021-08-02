***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.08.2021 13:10
***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Tevfik ALTOP Finans ve Mali İşler Direktörü 23.05.2012 02163095410 tevfik.altop@yatas.com.tr
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN Yatırımcı İlşikileri Yöneticisi 02.08.2021 02163095410 ali.tuzunguven@yatas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 204194/700904
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954110
BIST
14:401.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,43
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:408,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0810
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3524
14:409,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0961
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9206
14:40486,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,23
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:40
|KTSKR
|24,22
|20.190.267
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.010.673
|% 9,98
|
|BURVA
|25,20
|16.405.493
|% 9,95
|
|INTEM
|39,56
|6.207.632
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|135.158.260
|% -9,97
|
|KARYE
|9,88
|65.426.443
|% -9,36
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|618.010.463
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|618.010.463
|% -7,88
|
|GARAN
|8,56
|568.903.434
|% 0,47
|
|ASELS
|15,99
|522.421.474
|% 3,09
|
|THYAO
|12,91
|398.095.541
|% 1,41
|
|YKBNK
|2,45
|350.022.827
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,45
|350.022.827
|% 2,51
|
|KARSN
|4,21
|618.010.463
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|182.595.896
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|212.903.451
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|91.940.646
|% -0,76
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3545
|8,3571
|% -0,96
|
|Euro
|9,9274
|9,9404
|% -0,96
|
|Sterlin
|11,5813
|11,6394
|% -0,98
|
|Frank
|9,1888
|9,2442
|% -0,97
|
|Riyal
|2,2213
|2,2324
|% -0,98
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-5,88
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,08
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,07
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,66
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|-0,86
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:55DAGHL
Yüzde 7.25 oranında artışla 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 799, 585 adet işlem
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.45 ) 1, 238
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, ORMA, IZFAS, SUMAS, DAGI, DOBUR, BURVA, INTEM
-
14:53
IDGYO, ATAGY, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:53
BAGFS, VKING, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında