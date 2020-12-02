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***YATVK* *AKDFA* *CRDFA* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

02.12.2020 17:31



***YATVK******AKDFA******CRDFA******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, CRDFA, SKYMD, YATVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2018 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfa
AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNA2013 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCA2018 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfa
ERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2224 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2014 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfa
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2022 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfa
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/12/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890994


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AYES 12,46 990.104 % 9,97  
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