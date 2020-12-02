***YATVK* *AKDFA* *CRDFA* *SKYMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***YATVK******AKDFA******CRDFA******SKYMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKDFA, CRDFA, SKYMD, YATVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2018 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfaAKDENİZ FAKTORİNG A.Ş. AKDFA TRFAKDNA2013 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeCREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCA2018 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfaERYAP MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERYAP TRSERYPK2224 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 02/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2014 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2022 FİNANSMAN BONOSU 02/12/2020 İtfaYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS62115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 02/12/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890994BIST