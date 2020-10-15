***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2020 17:38
***YATVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [YATVK]
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Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
25/09/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDYVKSE2214
Nominal Değer (TL)
75.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
14/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/10/2020
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
12/10/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881999
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0304
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0084
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 485,01
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENGD
|6,71
|154.071.796
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|103.975.765
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.765.301
|% 10,00
|
|KENT
|330,00
|2.880.610
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.717.361
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.278.875
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|ECILC
|7,13
|2.111.214.308
|% 3,33
|
|PETKM
|4,69
|1.992.967.642
|% -3,30
|
|ZOREN
|2,97
|1.459.589.763
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|1.347.426.185
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,67
|952.393.886
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,94
|1.347.426.185
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,97
|1.459.589.763
|% -2,94
|
|PETKM
|4,69
|1.992.967.642
|% -3,30
|
|ECILC
|7,13
|2.111.214.308
|% 3,33
|
|KRDMD
|3,67
|952.393.886
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9341
|7,9410
|% 0,38
|
|Euro
|9,2907
|9,3002
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2213
|10,2725
|% -0,39
|
|Frank
|8,6543
|8,7064
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1102
|2,1208
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|-1,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,75
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|-1,17
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem