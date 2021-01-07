***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
07.01.2021 09:50
***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [MPARK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 07.01.2021 tarihli açıklamamız, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. halka açık olduğu için "İlgili Şirket" alanına giriş yapılarak düzeltilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) ("Tebliğ") çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı olarak yer alacağı, bir yıllık dönem içerisinde çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara 500.000.000.-TL (beşyüzmilyonTürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesi ve gerekli izinlerin alınması amacıyla SPK'ya yapılan başvurumuz onaylanmıştır.
İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu'nu ekte sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897608
BIST
12:321.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:327,2531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0528
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:328,9111
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0975
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:32447,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,95
|Açılış
|: 447,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,48
BIST En Aktif Hisseler12:30
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.424.897
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.715.981
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|44,96
|14.384.107
|% -9,17
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,65
|85.792.642
|% -5,52
|
|MARKA
|6,44
|5.338.225
|% -5,01
|
|EKGYO
|2,56
|2.371.991.187
|% 8,02
|
|ASELS
|19,12
|771.033.105
|% 2,30
|
|GARAN
|10,51
|722.660.837
|% 0,96
|
|AKBNK
|7,56
|542.445.490
|% 2,72
|
|TKFEN
|18,54
|539.097.988
|% 4,33
|
|EKGYO
|2,56
|2.371.991.187
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,42
|364.537.802
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|357.977.344
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,22
|386.684.777
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,31
|301.520.971
|% 2,16
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2486
|7,2514
|% -0,75
|
|Euro
|8,9072
|8,9141
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,8464
|9,8957
|% -0,69
|
|Frank
|8,1946
|8,2439
|% -1,07
|
|Riyal
|1,9278
|1,9375
|% -0,73
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|3,09
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.975
|3.020
|-55,00
|
|Tam
|2.960
|3.034
|-58,69
|
|Yarım
|1.430
|1.468
|-28,39
|
|Çeyrek
|717
|734
|-14,19
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,56
|54,56
|0,26
|