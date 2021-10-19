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***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.10.2021 17:10



***YATVK******MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MPARK

Yetkili Organ Karar Tarihi 19.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin ("Fon Kullanıcısı") fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihr
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PRKAB 18,92 51.605.399 % 10,00  
DOBUR 32,64 5.251.753 % 9,97  
GARFA 14,57 2.505.070 % 9,96  
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Altın Gr. 529 529 -0,70  
Cumhuriyet 3.524 3.577 23,00  
Tam 3.509 3.597 24,71  
Yarım 1.696 1.740 11,95  
Çeyrek 851 870 5,98  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,67  
Gümüş Gr. 7,13 7,14 0,17  
B. Petrol 85,34 85,34 1,01  
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