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***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

15.01.2021 18:13


2021 15.04.2021 16.04.2021
2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021
3 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
4 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
8 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 727 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 70.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902684


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 35,20 807.629 % 10,00  
PKENT 1.076,90 2.276.821 % 10,00  
PKART 18,72 71.496.940 % 9,99  
POLTK 481,10 4.183.165 % 9,99  
MAALT 189,40 183.110.285 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4735 7,4782 % 1,59  
Euro 9,0325 9,0423 % 0,83  
Sterlin 10,1391 10,1900 % 0,88  
Frank 8,3803 8,4308 % 1,39  
Riyal 1,9898 1,9998 % 1,69  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 441 442 4,02  
Cumhuriyet 2.931 2.975 22,00  
Tam 2.921 2.998 30,06  
Yarım 1.412 1.450 14,54  
Çeyrek 708 725 7,27  
Seans Raporu 18:05
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