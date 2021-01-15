***YATVK* *MPARK*** YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
15.01.2021 18:13
2021 15.04.2021 16.04.2021
2 16.07.2021 14.07.2021 16.07.2021
3 15.10.2021 14.10.2021 15.10.2021
4 14.01.2021 13.01.2021 14.01.2021
5 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
6 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
7 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
8 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik 727 gün vadeli, MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 70.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902684
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1173
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05441,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,03
|Açılış
|: 441,56
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.796.126
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.726.964.392
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.059.684.108
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.731.828.423
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.716.086.069
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.545.931.331
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.545.931.331
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.716.086.069
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|833.872.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.715.737
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.726.964.392
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4735
|7,4782
|% 1,59
|
|Euro
|9,0325
|9,0423
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,1391
|10,1900
|% 0,88
|
|Frank
|8,3803
|8,4308
|% 1,39
|
|Riyal
|1,9898
|1,9998
|% 1,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|